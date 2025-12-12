  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

‘Biz sana ne yaptık Esed’! İsyan eden Nusayriler için tepinen Ali Mahir bunlara kör

Alerjin mi var Ali Babacan? DEM'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı

Mansur Yavaş 'Ücretsiz Ulaşım' demişti: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam geldi! Ak Parti'den sert tepki

Akit gündeme getirdi, MHP’li Özdemir destek verdi! Ahlaksız fenomenlerin faaliyetleri engellensin

500 bin sosyal konut projesinde kritik hafta: Müracaat için son şans

Darbelerin ve hainlerin hamisi! Vesayetin safında

İkinci toplantının tarihi belli oldu! Asgari ücrette ilk zirve tamam

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den Trump’a gözdağı Bize kimse karışamaz

Görüşme sonrası açıklama yapıldı! Dem-Bahçeli zirvesi sona erdi
Gündem Prizren’de anlamlı bir gece! Kudüs şairine vefa buluşması
Gündem

Prizren’de anlamlı bir gece! Kudüs şairine vefa buluşması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Prizren’de anlamlı bir gece! Kudüs şairine vefa buluşması

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü ile Kosova Türk Yazarlar Derneği işbirliğiyle “Nuri Pakdil’e Vefa Gecesi” düzenlendi. Edebiyat çevrelerinin ilgi gösterdiği etkinlikte, Pakdil’in düşünce dünyası ve kültürel mirası üzerine değerlendirmeler yapıldı. Türkiye ile Kosova arasındaki kültürel bağların önemini hatırlatan gece, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Prizren YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre "Kahramanmaraş'tan-Prizren Maraş'a-İki Şehir Bir Edebiyat" etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Kosova ile Kuzey Makedonya'dan çok sayıda yazar, akademisyen ve davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ve Kosova Türk Yazarlar Derneği Eş Başkanı Zeynel Beksaç da iştirak etti.

Pakdil’in Türk edebiyatına kazandırdığı düşünsel derinlik ve Kudüs hassasiyetinin vurgulandığı programda, Türkiye ile Kosova arasındaki kültürel bağların edebiyat aracılığıyla daha da güçlendiği ifade edildi.

Şair ve yazar Mustafa Aydoğan, Pakdil’in düşünce dünyası, edebi duruşu ve Kudüs’e bağlılığının önemine değindi.

Program, “Kudüs Şairi” olarak anılan Nuri Pakdil’i tanıtan kısa belgesel gösterimiyle sona erdi. Ardından “İnancın Parıltısı-Nuri Pakdil” kitabının imzalı örnekleri, katılımcılara takdim edildi.

Açıklamada, Prizren YEE'nin konferans salonunda düzenlenen etkinliğin, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil’in fikir dünyasına ışık tuttuğu belirtildi.

‘Diriliş’in şairi Sezai Karakoç anıldı
‘Diriliş’in şairi Sezai Karakoç anıldı

Gündem

‘Diriliş’in şairi Sezai Karakoç anıldı

Malkolm : Şâir, Şahit, Şehit
Malkolm : Şâir, Şahit, Şehit

Aktüel

Malkolm : Şâir, Şahit, Şehit

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öğretmen okul temizlikçisinin gözlerini bağladı! İzleyenlerin boğazı düğümlendi herkes ağladı! Siz de ağlayacaksınız!!!
Gündem

Öğretmen okul temizlikçisinin gözlerini bağladı! İzleyenlerin boğazı düğümlendi herkes ağladı! Siz de ağlayacaksınız!!!

Bir okulda yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlerin boğazını düğüm düğüm etti. Gün içinde sınıfları temizlemek için ..
CHP'li üyenin WhatsApp mesajı mide bulandırdı! Siyaseti böyle kirletiyorlar
Gündem

CHP'li üyenin WhatsApp mesajı mide bulandırdı! Siyaseti böyle kirletiyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı devam ederken CHP’li Meclis Üyesi Muhammet Ertürk’ün WhatsApp grubundaki üyel..
Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?
Gündem

Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?

Eurovision 2024’ün birincisi İsviçreli şarkıcı Nemo, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) skandal bir kararla İsrail’i yarışmada tutmasına sert te..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23