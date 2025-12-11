Öğretmen okul temizlikçisinin gözlerini bağladı! İzleyenlerin boğazı düğümlendi herkes ağladı! Siz de ağlayacaksınız!!!

“Temizlik için gelmediniz…”

Sınıfa giren kadın, rutin bir temizlik yapacağını düşünürken öğretmen, ona dönüp “Bir saniye, gözlerinizi kapatabilir misiniz?” dedi. Ne olduğunu anlamayan kadın, mahcup bir tebessümle başını öne eğdi. Öğretmenin gözlerini bağlamasıyla sınıf adeta nefesini tuttu.

Ve o an…

Göz bağı açıldığında karşısında onlarca öğrenciler Öğretmenler günü için aldıkları hediyeleri temizlikçiye getirdiler. Ellerinde paketler, kartlar ve çiçeklerle beklerken bulan temizlik görevlisi, şaşkınlıkla bir adım geri çekildi. Öğrenciler hep bir ağızdan “Sizi çok seviyoruz!” diye bağırırken, kadın gözyaşlarını tutamadı.

“Siz bizim kahramanımızsınız…”

Öğretmen kısa bir konuşma yaparak, okulun her gün pırıl pırıl olmasını sağlayan, kimi zaman sabahın köründe gelip akşamın karanlığında çıkan temizlik görevlilerinin emeklerinin çoğu zaman görünmez olduğunu, ama bugün o emeği görünür kılmak istediklerini söyledi.

Ardından öğrenciler, kendi harçlıklarından artırarak aldıkları küçük hediyeleri bir bir temizlik görevlisine verdi. İçlerinden biri, kendi yazdığı duygulu bir notu okurken sınıfta adeta yaprak kımıldamadı:

“Siz olmasanız okulumuz okul gibi olmazdı. Bize iyi bir insan olmanın edep ve sorumluluk olduğunu gösterdiniz…”

Sınıfta duygusal anlar…

Kadının gözyaşları süzülürken öğrenciler sarılmak için sıraya girdi. Öğretmenler de duygusal anlara eşlik ederken sınıfta bir anda alkışlar yükseldi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilince sosyal medyada yüzbinlerce kez paylaşıldı.

Bunca kirliliğin, bunca nankörlüğün kol gezdiği çağda; bir grup öğrenci ve bir öğretmenin, alın teriyle çalışan bir emekçiye gösterdiği bu vefâ, hepimize ders niteliğinde…

Bir okulu temizleyen sadece süpürge değil; vefâ, saygı ve insanlık da o sınıfları tertemiz yapıyor.