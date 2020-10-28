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Aktüel Tunceli'de polis özel harekat timleri Suriye'ye uğurlandı
Aktüel

Tunceli'de polis özel harekat timleri Suriye'ye uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:34:53 -
Tunceli'de polis özel harekat timleri Suriye'ye uğurlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de görevli polis özel harekat (PÖH) timlerinin Suriye'ye gönderilmesi için uğurlama töreni düzenlendi.

Son yıllarda güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla huzur şehrine dönüşen Tunceli'de görev yapan polis özel hareket (PÖH) timlerinin bir kısmının Suriye'ye gönderilmesi amacıyla Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni yapıldı.

Törene, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile emniyet personeli katıldı.

Kurban kesiminin yapıldığı programda, polis özel harekat timleri edilen duaların ardından Suriye'ye uğurlandı.

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