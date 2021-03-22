Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınaklar imha edildi
Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından kullanılan iki sığınağın imha edildiğini açıkladı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, terör örgütlerine yönelik operasyonda, 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Terör örgütüne operasyon
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, arazi taraması yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 2 sığınağı tespit etti.
Mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
İmha edilen sığınaklarda yapılan aramada, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.