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Tunceli’de komünist başkan kazandı

Tunceli’de seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Komünist Partisi (TKP) Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

31 Mart 2019 Pazar 21:32
Tunceli’de komünist başkan kazandı

Tunceli’de seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Komünist Partisi (TKP) Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.


Daha önce Ovacık ilçesinde hayata geçirdiği kooperatifçilik ve üretim projeleriyle gündeme gelen ve Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) Tunceli Belediye Başkan adayı gösterilen Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığını belirten Maçoğlu, seçim irtibat bürosu önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Halkın kendilerine kapısını ve sofrasını açtığını belirten Maçoğlu, "Bugün aslında Dersim halkının iradesi ortaya çıktı. Dersim halkı iki tane demokrasi kuvvetini yarıştırdı. Şimdi sözümüzdeyiz. Biz bu sokaklarda beraber karar alacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden birlikte yönetebilme ihtimalini onayladı. Sözümüzdeyiz, söylediklerimizin hepsini yapacağız ve şeffaf olacağız. Halkımıza yalan söylemeyeceğiz, adamcılık, aşiretçilik yapmayacağız. Alacağımız tüm kararları yoldaşlarımızla birlikte uygulayacağız” dedi.


Tunceli’nin 81 ilin aydınlık yüzü olduğunu söyleyen Maçoğlu, "Hep biz olacağız, bizim dışımızdaki hiçbir terimi kabul etmeyeceğiz. Bütün dostlarımıza çağrımızdır; birlikte yönetebiliriz. Birlikte güzel işler yapabiliriz, bu şehrin buna ihtiyacı var. Çünkü aydınlık yüzler ve vicdanlı insanların bulunduğu bir şehir. Kadınların, çocukların ve gençlerin yüreğinde yer edindi bu program" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 21:32
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