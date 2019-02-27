Tunceli’de kar 34 köy yolunu ulaşıma kapattı Tunceli’de kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu kapandı.

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu kapandı.

Tunceli’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Karnedeniyle merkezde 9, Hozat’ta 12, Nazımiye’de 9, Çemişgezek İlçesi’nde 4 olmak üzere toplam 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekiplerin kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

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