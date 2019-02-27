Tunceli’de kar 34 köy yolunu ulaşıma kapattı
Tunceli’de kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu kapandı.27 Şubat 2019 Çarşamba 12:01
Tunceli’de kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu kapandı.
Tunceli’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Karnedeniyle merkezde 9, Hozat’ta 12, Nazımiye’de 9, Çemişgezek İlçesi’nde 4 olmak üzere toplam 34 köy yolu ulaşıma kapandı.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekiplerin kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattığı bildirildi.
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