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Tunceli’de her türlü eylem ve etkinlikler yasaklandı

Tunceli Valiliği, açık alanda gerçekleşecek olan her türlü eylem ve etkinliklerin bir hafta süreyle yasaklandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:12:32 -
Tunceli’de her türlü eylem ve etkinlikler yasaklandı

Tunceli Valiliği, açık alanda gerçekleşecek olan her türlü eylem ve etkinliklerin bir hafta süreyle yasaklandığını bildirdi.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “2019 Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi” olarak ilan edilen COVİD-19 salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı bilim kurulunun, özellikle vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları ortamlardan uzak durması yönündeki tavsiye kararları ve İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeler sonrası bazı kamu kurum kuruluşlar ve STK’lar tarafından açık ve kapalı yerlerde yapılması planlanan toplu katılımlı etkinlikler kamu sağlığının korunması amacıyla iptal edilmiş ertelenmiştir. İçişleri Bakanlığınca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı-irtibatlı faaliyetleri ve terör örgütüne destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan bazı il ve ilçe belediye başkanları ile ilgili, Anayasanın 127. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. Maddesine istinaden görevden uzaklaştırma kararı alınmış, yerlerine Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca belediye başkan vekili görevlendirilmiştir.Söz konusu atamalar ile görevden uzaklaştırmaları protesto etmek amacıyla terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren oluşum ve örgüt üst yönetiminin talimatları doğrultusunda sosyal medya platformlarından toplanma çağrıları ile ülke genelde ve ilimizde yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, imza kampanyası gibi yasadışı etkinlikler düzenleme sureti ile konunun gündemde tutulmaya çalışılacağı değerlendirilmekle birlikte, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde I I/A ve I I/C hükümleri doğrultusunda, Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinliklerin 18/05/2020 günü saat 00.01 ile 24/05/2020 günü saat 23.59 ’a kadar 7 (yedi) gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

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