Tunceli'de hayvan sevkiyatına sıkı denetim

Tunceli'nin Pülümür, Ovacık, Nazımiye ilçelerinin yaylalarıyla birlikte, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Sivas ve Tokat gibi illerin yaylalarına gitmek için yola çıkan üreticilerin geçiş güzergahı üzerinde kontrollerini sürdüren Çemişgezek ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, üreticilerin veteriner sağlık raporu kontrolü, muhtemel hayvan hastalıklarının yayılımının engellenmesi, kayıt dışı hayvan hareketlerinin önlenmesi, hayvanlara aşılama yapılıp yapılmadığının kontrolleri yapılıyor.

Yol kontrollerini sürdürürken mesai kavramı gözetmediklerini aktaran Veteriner Hekim Şeyda Yıldırım, "Küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu Çemişgezek ilçesinde görev yapmaktayız. İlçemizde yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla, küçükbaş hayvanların refahı ve iyi beslenmesinin sağlanması amacıyla, üreticilerimizin yaylaya, meraya çıktığı bir dönemdeyiz. Ayrıca, bununla beraber Kurban Bayramı sevklerinin gerçekleşeceği bir aydayız. Burada yaptığımız uygulamalarda, geçişlerde göçer hayvancılık yapan üreticilerimizin taşıdığı hayvanların refahını, araçların uygunluğunu kontrol ediyoruz. Kendilerini yaylaya göndermeden önce veteriner hekimlerimizin kontrolünden geçmelerini sağlıyoruz. Bunların dışında ilçe tarım olarak aşılar, hayvan hareketleri, hayvan hastalıkları, ihbari mecburi hastalıklar ile ilgileniyoruz. Küpeleme, yani kimliklendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu yoğun dönemde gün içerisinde yol kontrol denetimlerimiz gerçekleşiyor. Bu denetimlerde kolluk kuvvetlerinin desteğini de alıyoruz" dedi.

Üreticiler kurallara uyduğu için genelde rutin ve sorunsuz bir şekilde denetimlerin gerçekleştiğini belirten Yıldırım, "Üreticiler resmi veteriner sağlık raporu ile geçiş yapmaya dikkat etmeliler. Geçiş yapacakları araçlarda maksimum hayvan sayısını aşmamaları gerekiyor. Hayvanların aşırı hızlı veya sarsıntıyla taşınmaması gerekiyor. Hasta hayvanların ayrı bir şekilde taşınması, sağlıklı hayvanların yanında olmaması gerekiyor. Bizler, yoğun geçen bu süreçlerde mesai saati gözetmeksizin gece saat üç, dört, beş, sabah saat altı gibi, bu saatlerde bile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Küçükbaş üreticisi ve aynı zamanda nakliyeci olan Sedat Şahin ise, "Veteriner hekimlerimizden hepsinden razıyız. Hepsinden Allah razı olsun. Sabah 5, akşam 5'e kadar buradalar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Saat 4 veya 5'te bile yolda görüyorum. Ekiplerimiz çok iyi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.