  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunceli’de evleri yanan ailelerin yaraları sarılacak
Aktüel

Tunceli’de evleri yanan ailelerin yaraları sarılacak

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında evleri zarar gören aileler için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:26:00 -
Tunceli’de evleri yanan ailelerin yaraları sarılacak

Valilikten yapılan açıklamada, Doğan köyünde gece saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

Yangına kısa sürede müdahale edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Jandarma, Tunceli Belediyesi, Çemişgezek Belediyesi ve Pertek Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla yangın söndürüldü. Yangında evleri zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere Çemişgezek Kaymakamımız Mehmet Güder koordinesinde çalışmalara başlanmıştır.

Hemşehrilerimize geçmiş olsun.”

Doğan köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkıp yangının bitişikteki binalara sıçramasıyla 4 ev ve eklentileri kullanılamaz hale gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan skandal video
Gündem

Ermenistan'dan skandal video

Azerbaycan'a verilen desteği hazmedemeyen Ermenistan, Türkiye'yi yayımladıkları bir video ile karalamaya çalıştı. Ermenistan, Türkiye'nin iş..
Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle
Dünya

Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elek..
Aliyev'den bir müjde daha!
Dünya

Aliyev'den bir müjde daha!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay