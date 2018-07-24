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Tunceli'de düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 21 kişi yaralandı

Düğün dönüşü meydana gelen kazada 2'si ağır 21 kişi yaralandı, kazaya karışan kamyonetin sürücüsü ise kaçtı.

24 Temmuz 2018 Salı 08:48
Tunceli'de düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 21 kişi yaralandı

Tunceli'de düğünden dönenlerin içinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Beydamı Köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Pertek ilçesine bağı Günboğazı köyüne gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Caner Yar yönetimindeki 62 Al 598 plakalı minibüs, şerit ihlali yaptığı öne sürülen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı. Kazada, 2'si ağır, 21 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralıdan minibüs şoförü Caner Yar, ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle ElazığFırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 

Jandarma, kaza sonrası kaçan kamyonetin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 08:48
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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