  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunceli'de çığ tünelinde kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Tunceli'de çığ tünelinde kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:54:20 -
Tunceli'de çığ tünelinde kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çığ tünelinde çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsmail Özdemir idaresindeki 24 AL 852 plakalı kamyon ile Kadir Özbilen'in kullandığı 55 BL 115 plakalı hafif ticari araç, Tunceli-Erzincan kara yolundaki 8. çığ tünelinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ebru Özbilen Demirtaş, 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi ile Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan Demirtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor
Gündem

Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor

"Eşinizi aldatmayın" dediği için linç edilen Dr. Ali Edizer'in eleştirisi karşısında kuduran laikçilerin peşinden koştuğu işte o yaşam tarzı..
Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak
Dünya

Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak

Reuters'ta yer alan bir habere göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. Haberde, Türkiye'nin bölgede..
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay