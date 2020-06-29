Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, arazide bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Hozat ilçesine bağlı İnköy kırsalında hareketsiz halde duran yavru yaban keçisini fark eden vatandaşlar, keçinin durumundan şüphelenerek yanına gitti.

Keçinin kaçmadığını ve bitkin olduğunu fark eden vatandaşlar, yavru yaban keçisine ot ve su verdikten sonra sırtlarına alarak 5 kilometre uzaklıktaki köye getirip, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Şube müdürlüğünde görevli veteriner Baran Kar tarafından muayenesi yapılan yavru yaban keçisinde kısmi körlük olduğu tespit edildi.

Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru keçide beyin enfeksiyonu olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Keçinin tedavisinin yaklaşık 10 gün süreceğini belirten Kar, "Beyin enfeksiyonu nedeniyle hayvanda kısmı körlük meydana gelmiş. Bu nedenle vücudunda denge problemi var. Tedaviyi tamamladıktan sonra düzelirse yavru yaban keçisini doğal ortamına bırakacağız." diye konuştu.

Keçiyi bulan vatandaşlardan Özgür Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal alandaki arılarına bakmak üzere bölgeye gittiğini, o esnada keçiyi gördüğünü aktardı.

Keçinin tekrar sağlığına kavuşmasını temenni eden Ataş, "Gördüğümde çok güçsüz düştüğü için kaçmadığını anladım ve yakaladım. Yaban keçisine su ve ot verdim. Ardından hayvanı yaklaşık 5 kilometre sırtımda taşıyarak köye getirdim. Umarım bir an önce sağlığına kavuşarak doğasında özgürce dolaşır." dedi.



