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Yerel Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
Yerel

Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 19:18:00 -
Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü, Covid-19 vakaları sebebiyle 10 gün karantinaya alındı.

Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Çemişgezek ilçemize bağlı Sarıbalta köyümüzde çoklu Covid-19 vaka ve temaslılarının olması sebebiyle 19 Ekim 2021 saat 00.01 itibarıyla Sarıbalta köyümüz, tüm ulaşım yollarının kontrol altına alınması ve köye giriş ve çıkışların yasaklanması suretiyle 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Muhtarlık ve filyasyon ekiplerimiz marifetiyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyetin yaşamaması için çalışmalarımız hassasiyetle yürütülecektir. Tüm vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına ciddiyetle uymaları gerekmektedir” denildi.

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