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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Tunceli Valiliği, Munzur Üniversitesi tarafından Tunceli’de, "Avrupa'da Alevilik" konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz

Avrupa’da Alevilik İstişare Toplantısı’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, YTB tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşların kültürlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında faaliyetler yürütüldüğünün altını çizdi. Tarihimizi, geçmişimizi, kültürümüzü ve bütün zenginliklerimizi anlatabilmenin ve anlayabilmenin önemine değinen Çam, “Balkanlara, Türkistan’a, Orta Asya’ya, Kerbela’ya, Irak topraklarına ve Orta Doğu’nun çeşitli bölgelerine bakıldığında Anadolu’nun bütün terkiplerini görüyorsunuz. Apayrı coğrafyalar ve bölgeler ama herkesi bir arada toparlıyor, karıştırıyor bir ediyor. Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz” dedi.

Alevi vatandaşlara yönelik onlarca faaliyet

2019 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen yurt dışına Alevi inanç önderlerinin gönderilmesi sürecinin takibinin yaklaşık 3 yıldır YTB tarafından yapıldığını söyleyen YTB Başkanı Abdullah Eren, “Bunun yanında alevi derneklerine eğitimciler sağladık. Türkiye'de Alevi Toplumu için önem arz eden inanç merkezlerinin yurt dışındaki Alevi gençler tarafından ziyaret edilmesine destek verdik. Yurt dışındaki Alevi STK’larımıza Türkçe eğitim desteğinden, fiziki kapasitelerini geliştirmek amacıyla tefrişat desteği sunulmasına kadar çalışmalar yürüttük. Muharrem ve Hızır ayları gibi vesilelerle yurt dışında yaşayan Alevi Canlar tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin desteklenmesi faaliyetlerinde bulunduk. Kültürel faaliyetlerin yanı sıra, yurtdışında Alevilik ve Bektaşilik üzerine akademik anlamda çalışan ya da çalışmak isteyen insanlarımızla Türkiye’de bu konuda araştırmalar yapan akademisyenlerimizi bir araya getirdik” şeklinde konuştu.

Yurt dışında yaşayan alevi gençlerin eğitimlerine destek

Nisan ayı içerisinde Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Alevi-Bektaşi Kültürü Tezli Yüksek Lisans Programı alanında iş birliği protokolünü imzaladıklarını aktaran Eren, Öte yandan, “Biz Birlikte Güçlüyüz” anlayışı çerçevesinde, pandemi öncesinde, 2019 yılının Eylül ayında Köln’deki aşure programında Alevi dernekleri ve vatandaşlarla beraber buluştuğunu belirtti. Tüm bunların yanında ise yurt dışındaki Alevi vatandaşlarını, YTB tarafından icra edilen eğitim hareketlilik ve burs programlarına başvuru yapmaları noktasında teşvik ettiklerini ifade etti. Yurt dışında yürüttükleri faaliyetlerin ve gerçekleştirdikleri ziyaretlerin yanında yurt içindeki Alevi kurumları ve inanç önderleriyle de bir araya gelip görüşmeler yaptıklarını dile getiren Eren, “Ülkemizdeki Alevi inanç önderlerimizden ve STK temsilcilerimizden gelen talep ve önerileri dikkate alıyoruz” dedi.