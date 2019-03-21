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Tunceli’de "Adalet Ormanı" oluşturuldu

Tunceli’de oluşturulan ’Adalet Ormanı’na fidan dikimi yapıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 18:01
Tunceli’de "Adalet Ormanı" oluşturuldu

Tunceli’de oluşturulan ’Adalet Ormanı’na fidan dikimi yapıldı.


Adalet ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle, kamu hizmeti kapsamında denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından ‘Adalet Ormanı’na fidan dikimi yapıldı. Devlet Hastanesi altındaki alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seçkin Şenlik, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde ipek, Vali Yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, hakim ve savcılar ile kurum müdürleri katıldı.Protokol üyeleri denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.


Fidan dikiminin önemine dikkat çeken Vali Tuncay Sonel;"Biz Tunceli ailesi olarak çok şanslıyız. Çok kıymetli başsavcımız, çok kıymetli hakim ve savcılarımız, adliye çalışanlarımız var. Bugün de Tunceli ailesi olarak fidanlarımızı dikiyoruz. Tunceli güzel bir coğrafya. Daha da güzelleşmesi için fidan dikimine önem vermemiz gerekiyor"dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ise, “Kamuda denetimli serbestlikten faydalanan, ücretsiz kamuda çalıştırılma cezası alan hükümlüler, sömestr tatilinde okullarımızı boyama, tadilat işlerini yaparak güzelleştirmişti. Orman Haftası nedeniyle bu dönemde de yine Adalet ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi burada da fidanlarımız dikiliyor"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:01
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