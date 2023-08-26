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Yerel Tunceli'de 56 günlük denetim bitti
Yerel

Tunceli'de 56 günlük denetim bitti

Yeniakit Publisher
2023-08-26 10:40:00 -
Tunceli'de 56 günlük denetim bitti

Tunceli'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde 56 gündür yaptığı denetimler tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kent genelinde suç örgütlerinin oluşumunu engelleme, ulusal güvenliğe yönelik suçlarla ve kaçakçılıkla mücadele, halkın huzur ile güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda il genelinde 1 Temmuz-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimlerde 680 araç ile 48 iş yeri arandı. Aramalarda gümrük kaçağı 37 bin 800 makaron ele geçirildi.

Aramalarda 3 şüpheli gözaltına alındı, 2 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında işlem yapıldı.

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