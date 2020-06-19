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Ekonomi

Tunceli’de 5 girişimci kadın için çilek bahçesi oluşturuldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 7 dekarlık alanda 5 girişimci kadın ise hazırlanan proje kapsamında çilek bahçesi oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:40:35 -
Tunceli’de 5 girişimci kadın için çilek bahçesi oluşturuldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 7 dekarlık alanda 5 girişimci kadın ise hazırlanan proje kapsamında çilek bahçesi oluşturuldu.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle Pulur Mahallesi’nde mülkiyeti hazineye ait olan 7 dekarlık alanda 5 girişimci kadın için çilek bahçesi oluşturuldu.Projeyle girişimci kadınlar için 20 bin çilek fidesinin yanı sıra domates, biber ve karpuz fidelerinin ekimi de ilçe tarım ekipleri tarafından gerçekleştirildi.


Kadın girişimcilerin desteklenmesi için çalışmanın süreceği aktarıldı.

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