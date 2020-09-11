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Aktüel Tunceli'de 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler anıldı
Aktüel

Tunceli'de 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler anıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:26:20 -
Tunceli'de 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler anıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde görev yaptıkları sırada PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 öğretmen için anma programı düzenlendi.

Darıkent Köyü İlkokulu'nda, 11 Eylül 1994 tarihinde görev yaparken PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmenlerden Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan anıldı.

Köy okulunda gerçekleştirilen anma programında, şehit öğretmenler anısına saygı duruşunda bulunularak, dualar edildi.

Anma törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, kurum amirleri, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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