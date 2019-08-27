Tunceli'de 2 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Ovacık ilçe kırsalında , İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist , silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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