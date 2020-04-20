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Aktüel

Tunceli'de 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerine ücretsiz maske

2020-04-20 20:15:04 -
Tunceli'de 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerine ücretsiz maske

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerine ücretsiz olarak toplam 6 bin maske dağıttı.

Valilik desteğiyle Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstil fabrikasında, yine Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle, koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere 200 bin maske dikildi.

Tunceli Devlet Hastanesi, kamu kurumları, Vefa Sosyal Destek Grupları, esnaf ve vatandaşlara dağıtımı devam eden maskelerden 6 bini, 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerine verildi.

Valilik sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda Tunceli Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki görevli arkadaşlarımız tarafından 10 ve üzeri personel çalıştıran işletmelerimize 6 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.


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