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Tunceli vergi tahsilatında Türkiye birincisi oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Tunceli, cari dönem vergi tahsilat oranında yüzde 97,5 oranla Türkiye birincisi oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:15
Tunceli vergi tahsilatında Türkiye birincisi oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Tunceli, cari dönem vergi tahsilat oranında yüzde 97,5 oranla Türkiye birincisi oldu. Aynı verilere göre kent, genel bütçe vergi gelirleri sıralamasında ise, yüzde 91 tahsilat oranıyla Kocaeli’nin ardından Türkiye ikincisi oldu. Kent geçtiğimiz yıllarda bu konuda hep ilk 3’te yer almıştı.


Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılına ait genel bütçe vergi gelirleri sıralaması ile cari dönem vergi tahsilat oranlarını açıkladı. Tunceli Defterdarı Tahir Bayındır’da açıklanan verilere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


2018 yılı genel bütçe vergi gelirleri sıralamasında kentin yüzde 91 tahsilat oranıyla Türkiye ikincisi olduğunu belirten Bayındır, "İlimiz cari dönem vergi tahsilat oranında ise yüzde 97,5 tahsilat oranıyla Türkiye birincisi olarak yer almaktadır" dedi.


Kentin daha önce de tahsilat oranı bakımında ilk 3’te yer aldığına vurgu yapan Bayındır, "Bu yüksek tahsilat oranının sağlanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığımız merkez teşkilatı, Gelir İdaresi merkez teşkilatı, ilimiz valisi Tuncay Sonel’in, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirlerinin ve fedakar vergi dairesi çalışanları ile defterdarlık çalışanlarımızın katkısı büyüktür" diye bilgi verdi.



"Vatandaşlarda vergi bilinci yüksek"


Tunceli’nin küçük bir kent olmasına rağmen vatandaşlarda vergi bilincinin yüksek olduğuna değinenBayındır, "Küçük bir il olmasına rağmen çok yoğun bir sanayinin olmamasına rağmen yüksek düzeyde bir vergi bilinci vatandaşlarımızda mevcuttur. Dolayısıyla uzun yıllardan beri yüksek tahsilat oranlarının sağlanmasında bizlere katkılarını esirgemeyen, vergi ödeme bilincinin en yüksek olduğu illerden biri olan kadirşinas Tunceli halkına teşekkürlerimi bir borç bilirim" ifadelerine yer verdi.


2017 yılına göre 2018 yılı vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarının yüzde 27-28 oranında arttığını bunun da ilin ekonomisinin önceki yıllara göre ortalama ne düzeyde ilerlediğinin göstergesi olduğunu dile getiren Bayındır, İlerleyen yıllarda da kentin özellikle doğa turizminin gelişmesi sayesinde vergi gelirlerinin daha da artacağını düşündüklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:15
  1. doğa

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