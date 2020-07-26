  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tunceli Valisi Özkan'dan il dışından gelenlere "14 gün" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 21:34:05 -
Tunceli Valisi Özkan'dan il dışından gelenlere "14 gün" uyarısı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında il dışından kente gelen vatandaşların, 14 gün evde kalmalarını istedi.

Vali Özkan, valilik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, il dışından gelen vatandaşların, kendilerini 14 gün evlerinde izole etmelerinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulunan Özkan, "Lütfen sevdiklerinizin hastalanma sebebi olmayalım, kalabalık ortamlara girmeyelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı