  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan "Cumhuriyetin ulu çınarlarına" çiçekli ziyaret
Aktüel

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan "Cumhuriyetin ulu çınarlarına" çiçekli ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:03:44 -
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan "Cumhuriyetin ulu çınarlarına" çiçekli ziyaret

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında doğan iki kişiyi evlerinde ziyaret edip çiçek armağan etti.

Vali Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, kentte her ikisi de 1923 doğumlu olduğu belirlenen Hüseyin Salduz ile İmoş Demir'e evlerinde ziyarette bulundu.

Önce Cumhuriyet ile yaşıt olan Salduz ardından Demir ile evlerinde ayrı ayrı bir araya gelen Özkan, asırlık çınarlara çiçek takdim etti.

Vali Özkan, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduğu Salduz ve Demir ile bir süre sohbet etti.

Bu kişilerin bakımlarını üstlenenlerin çeşitli ikramlarda bulunduğu ziyaretlerin ardından Özkan, Cumhuriyet'in ulu çınarları Salduz ve Demir'e sağlıklı ömür dileyerek evlerinden ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TELE 1'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk polisine ahlaksız iftira
Gündem

TELE 1'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk polisine ahlaksız iftira

TELE1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu, köpeklerle cami basan Alman polisini ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’i savunma..
Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor
Gündem

Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor

Popüler kültür adı altında Batılı laikçi yaşam tarzının topluma dayattığı Best Model Of Turkey adlı sözde güzellik yarışmasında yeni bir rez..
Cezayir, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için harekete geçti
Dünya

Cezayir, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için harekete geçti

Cezayir parlamentosundaki 7 partiden, Fransa'ya, İslam'a ve değerlerine hakaret kampanyası yürüttüğü için uluslararası dava açılması çağrısı..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay