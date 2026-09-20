Tunceli Valisi Aygöl, '7 bin 700 kilometrekare' sözünü adım adım hayata geçiriyor

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 3 Haziran 2025'te göreve başlarken verdiği "7 bin 700 kilometrekarede adım atmadık yer bırakmayacağız" sözü doğrultusunda il genelindeki ilçe, köy ve mezra ziyaretlerini sürdürüyor. "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte Aygöl, terör döneminde güvenlik nedeniyle devlet yetkililerinin dahi ulaşmakta zorlandığı, yöre halkının dahi gidemediği bölgelere ulaşıyor.

Vali bu ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları doğrudan kendilerinden dinliyor.

Huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte geçmişte güvenlik nedeniyle yapılamayan yatırımlar da yeniden hayata geçiriliyor. Terör döneminde iş makineleri yakılmış, asfalt çalışmalarında görev yapan operatörler ile belediye personeli şehit edilmiş, çalışmalar bu yüzden ya hiç yapılamamış ya da yarım kalmıştı. Ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Vali Aygöl tarafından Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmaları yürütülüyor. Yıl sonuna kadar 120 kilometre sıcak asfalt yol yapılması hedeflenirken, Tunceli'de 93 köye doğrudan sıcak asfalt yol yapılması planlanıyor.

"Bu Terörsüz Türkiye'nin bir başarısıdır"

Aygöl, kentte oluşan huzur ortamının vatandaşların yaşamına, üretimine ve yatırımlara yansıdığını belirtti. "Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Terörsüz Türkiye programının sonuçlarının en net bir şekilde hissedildiği vilayetlerin başında Tunceli geliyor" diyen Vali, dağlardan şehir merkezine kadar her yerde huzurun hissedildiğini, vatandaşların gece gündüz ayrımı yapmaksızın şehrin her noktasına rahatça gidip ziyaretlerini ve üretimlerini yapabildiğini anlattı.

"Vatandaşlar bugün Munzur'u yaşayabiliyor, Munzur Gözeleri'ni yaşayabiliyor, Pülümür'ü yaşayabiliyor, doğayı yaşayabiliyor, dağ keçilerini yaşayabiliyor" diyen Aygöl, arkasında bir hemşehrisinin kırsal kalkınmadan aldığı destekle yüzde 50 hibeyle yaptığı bin 500 küçükbaş hayvanlık ağılın bulunduğunu söyledi. "Bir memlekette huzur varsa huzurun olduğu yerde temel atmalar, açılışlar, yatırımlar olur" diyen Vali, "Bunu 5 sene önce düşünemezdik" sözlerinin ardından, "Bu Terörsüz Türkiye'nin bir başarısıdır. Çünkü artık memleketimizde, bölgemizde, şehrimizde, ilçelerimizde huzur var" ifadelerini kullandı.

"Bir ilçemize bu kadar program yapmışız"

Tunceli'ye geldiği gün kentte gidilmedik yer bırakmayacağını söylediğini hatırlatan Aygöl, bu sözünü yerine getirdiğini belirtti. Mazgirt ilçesinde kaçıncı programı olduğunu sorduğunda 9-10 diye düşündüğünü, kaymakamın ise sayının çok daha fazla olduğunu ifade ettiğini aktaran Aygöl, "Yani bir ilçemize bu kadar program yapmışız. Rabbimize şükürler olsun, Rabbim birliğimizi daim eylesin inşallah" diye konuştu.

"Böyle valileri bekliyoruz"

Mazgirt'in Yenibudak köyünde yaşayan Hüseyin Balaman ise Vali Aygöl'ün çalışmasından, duruşundan ve insanlara desteğinden bölge adına memnun olduklarını, Mazgirt Kaymakamı'ndan da memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Balaman, "Bugüne kadar ne kaymakam gördük ne de vali gördük. Onların dışında halkın sorunlarıyla ilgilenen, köyleri gezen bire bir halkla temas eden bir vali görmedik. Terörün, yolsuzluğun, hırsızlığın olmadığı bir Türkiye için böyle valileri bekliyoruz" dedi.