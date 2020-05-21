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Tunceli TOKİ kura sonuçları | Tunceli TOKİ sonuçları sorgula

TOKİ Tunceli isim liste | TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri illere göre çekilmeye devam ediyor. Tunceli TOKİ başvurusunda bulunanlar "TOKİ Tunceli isim listesi" , "TOKİ Tunceli kuraları çekildi mi?" , "TOKİ Tunceli kura sonuçları" , "TOKİ Tunceli kuraları 2020" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:31:00 -
Tunceli TOKİ kura sonuçları | Tunceli TOKİ sonuçları sorgula

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta tamamlandı. Kura çekimleri Elazığ depremi sebebiyle şubat ayının son haftasında çekilmeye başlandı. Ardından koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında kura çekimlerine ara verildi. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte kuralar nisan ayının son haftasında tekrar çekilmeye başladı. Peki, Tunceli TOKİ kuraları çekildi mi?

Tunceli TOKİ kura sonuçları | Tunceli TOKİ sonuçları sorgula

Tunceli TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. TOKİ Tunceli kuraları 21 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de çekilmeye başlayacak. Vatandaşlar kura çekimlerini internetten takip edebilir.

TUNCELİ TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

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