  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Tunceli okullar tatil mi 11 Ocak? Tunceli yarın hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Tunceli okullar tatil mi 11 Ocak? Tunceli yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Tunceli okullar var mı? Kar yağışı sebebiyle Tunceli'nin bazı ilçelerinde 10 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi. Bu sebeple pek çok kişi yarın yani 11 Ocak Salı günü Tunceli'de okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Tunceli okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-10 22:16:00 -
Tunceli okullar tatil mi 11 Ocak? Tunceli yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Bazı illerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Tunceli’nin bazı ilçelerinde 10 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi. Peki, yarın Tunceli’de okullar tatil mi?

Tunceli okullar tatil mi 11 Ocak? Tunceli yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Tunceli’de kar yağışının 11 Ocak Salı günü de devam etmesi bekleniyor. Ancak şimdiye kadar valilikten 11 Ocak’a ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.

10 Ocak Pazartesi günü Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim-öğretime bir günlük ara verilmişti.

Muş yarın okullar tatil mi 11 Ocak? 11 Ocak Muş hangi ilçelerde okullar tatil?
Muş yarın okullar tatil mi 11 Ocak? 11 Ocak Muş hangi ilçelerde okullar tatil?

Eğitim

Muş yarın okullar tatil mi 11 Ocak? 11 Ocak Muş hangi ilçelerde okullar tatil?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay