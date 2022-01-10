Bazı illerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Tunceli’nin bazı ilçelerinde 10 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi. Peki, yarın Tunceli’de okullar tatil mi?

Tunceli okullar tatil mi 11 Ocak? Tunceli yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Tunceli’de kar yağışının 11 Ocak Salı günü de devam etmesi bekleniyor. Ancak şimdiye kadar valilikten 11 Ocak’a ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.

10 Ocak Pazartesi günü Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim-öğretime bir günlük ara verilmişti.