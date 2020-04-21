Tuncay Yıldırım: Maske yükü devletin sırtından kaldırılmalı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a konuştu. Yasaklar noktasında vatandaşların daha titiz davranması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Türkiye'de bu konu vatandaşlarımız tarafından biraz hafife alınıyor. Bizim bu işi biraz daha ciddiye almamız gerekiyor. Allah'ın ve devletin men ettiklerinden uzak durmak gerekir. Bu net olan bir şey. Huzurlu olmak istiyorsanız dinen ve hukuken yasaklanan şeylerden uzak duracaksınız. 'Çıkma' diyorsa çıkmayacaksınız." dedi.

"Gaziantep varsa çözüm bulunur"

Gaziantep'te koronavirüs salgını ile birlikte üretimin düştüğünü belirten Başkan Yıldırım, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin ürettiği elektriğin toplam yüzde 3'ünü tek başına tüketiyor. 160 bin istihdam var. Virüs sebebiyle alınan tedbirler dolayısıyla istihdam üretim zinciri ister istemez belli oranda daraldı. Biz Türkiye'nin gıda üretim merkezlerinden bir tanesiyiz. Bundan dolayıdır ki Türkiye, gıda noktasında sıkıntı yaşamaz. İşin ucunda Gaziantep varsa zaten bir çözüm yolu her zaman bulunur. Türkiye Gaziantep'e güvenecek. Bunda hiçbir sıkıntı yok." diye konuştu.

"Hükümetimizle uyumlu çalışıyoruz"

"Cerrahi maske üretiminin yüzde 92'si Gaziantep'te oluyor." diyen Yıldırım, "Geçtiğimiz aya kadar, Türkiye'nin 5. büyük ihracat kentiydik. Kapılar kapandı ve dış dünya ile iletişimimiz belli oranda sona erdi. Ama bu durumda bile Gaziantep işini yaparak yine üretecek. Devlet ile milletin el ele verebilmesinin en somut görüntüsü sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte sivil toplum örgütlerinin yapmış oldukları uyumlu çalışmalarla ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

"Maske yükü devletin sırtından kaldırılmalı"

Cerrahi maskede taban fiyat uygulamasıyla devletin sırtındaki yükün alınması gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümet sosyal devlet anlayışının gereği olarak maske satışında bir kara borsa oluşunca duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Maske satışı yasaklandı. Ancak maske satışının yasaklanması devletimizin sırtına büyük bir yük oldu. Şartnamelere uygun maskelerde taban fiyat uygulanması çok daha uygun bir sistem olacaktır. Mesela cerrahi maskelerin perakende toptan fiyatı 70 kuruşa, perakendesi 80 kuruşa satılış şeklinde bir kanun çıkartılsaydı, hem vatandaş dilediği kadar maskesini alacak hem de devletimizin sırtındaki yük kalkacaktı. Maalesef içimizdeki hainler koronavirüs salgınında da fırsatçılık yaparak maske fiyatını 5 liraya kadar yükseltti. Bizim bu sıkıntıyı yaşamamamız için devletimizin de sırtından bu yükü almamız için maskede taban fiyat uygulamasına geçilmesi lazım."