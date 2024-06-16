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Spor Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu
Spor

Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-16 14:18:00 -
Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu

Sakaryaspor'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve bir süredir takım çalıştırmayan Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu. Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un başına geçti.

Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'un Yeni Teknik Direktörü Tuncay Şanlı! Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız!" ifadeleri kullanıldı.

Üç farklı dönemde Sakaryaspor'u çalıştıran Tuncay Şanlı, ilk kez farklı bir takımda görev yapacak. 42 yaşındaki teknik adam, Sakarya'nın başında toplamda 50 maça çıktı ve 26 galibiyet, 12 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı.

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