Tuncay Şanlı'nın yeni adresi açıklandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı oldu.
Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini açıkladı.
Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız! Yeni maceramız başlıyor, Ümraniyespor ailesi olarak Tuncay Şanlı'ya kocaman bir hoş geldin diyelim!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.