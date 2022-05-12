Tuncay Akkoyun Karaman Valisi kimdir? Tuncay Akkoyun nereli ne mezunu hangi görevlerde bulundu?
Tuncay Akkoyun Karaman Valisi mi oldu? Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Valiler Kararnamesi ile göreven alındı. Mehmet Alpaslan Işık’ın görevden alınmasıyla boşalan Karaman Valiliğne Tuncay Akkoyun getirildi. Tuncay Akkoyun’un Karaman Valisi olmasından sonra Tuncay Akkoyun kimdir? Tuncay Akkoyun nereli? Karaman Valisi Tuncay Akkoyun hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı? soruları da bir hayli merak edilir oldu. İşte Karaman Valisi Tuncay Akkoyun’un hayatı,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık görevden alınırken, Karaman’ın yeni Valisi Mülkiye Müffettişi Tuncay Akkoyun oldu. Peki Tuncay Akkoyun kimdir? Tuncay Akkoyun nereli, kaç yaşında? Tuncay Akkoyun hangi görevlerde bulundu, ne mezunu?
Tuncay Akkoyun kimdir?
Tuncay Akkoyun 07 Ağustos 1976 tarihinde Elazığ'da sünyaya geldi. Tuncay Akkoyun, ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü'nde başladığı üniversite öğrenimini 1999 yılında tamamlayan Tuncay Akkoyun, aynı yıl İçişleri Bakanlığı'nca açılan kaymakamlık sınavını kazanarak, 2000 yılı Mayıs ayında Elazığ Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.
Tuncay Akkoyun nerede çalıştı hangi görevlerde bulundu?
Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Akkoyun Elbistan Kaymakamlığı yaptı. Akkoyun son olarak mülkiye müffettişliği görevini yürüttü. Tuncay Akkoyun, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Karaman Valisi olarak atandı.