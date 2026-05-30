Tunca Nehri'nde 2 arkadaşın cesedi bulundu

Edirne'de Sarayiçi mevkisinden geçen Tunca Nehri'nde iki kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından botla sudan çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesetlerin 4 gündür kayıp olarak aranan Halil Arslan ile Volkan Cevizli'ye ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki arkadaşın ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.