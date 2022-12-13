Tunç Soyer’i gören var mı? Tarihi Kemeraltı Çarşısı sular altında

Önceki gün kenti etkisi altına alan sağanak yağış sonrası yazılı ve görsel basın yayın organlarına 'İzmir yağmur sınavından başarı ile geçti' başlığı ile bülten geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin 200 ayrı noktasında yapılan yatırımların su baskınlarını önlediğini iddia etti. Bu açıklamanın üzerinden 24 saat bile geçmeden; İzmir'in cadde ve sokakları yine göle döndü. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, İzmir'in kalbi Konak'ta yer alan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı sular altında bıraktı. Çok sayıda iş yeri su basarken; 270 hektarlık alanı kapsayan çarşı içindeki sokaklar adeta göle döndü...

İzmir’de yollar yine göle döndü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı da su bastı! Vatandaş çileden çıktı!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer geride kalan 4 yıla yakın süre içinde kentin altyapı eksikliğinin giderilmesine ilişkin elle tutulur bir çalışma yapmadı. Bunun sonucu olarak da her yağmurda kentte görmeye alıştığımız bildik manzaralar yaşanmaya devam etti.

BAŞARI İLE GEÇTİK DEDİLER AMA

Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen yağışlar sonrası önceki gün yazılı ve görsel basın yayın organlarına 'İzmir yağmur sınavından başarı ile geçti' başlığı ile bülten geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada kentin problemli 200 noktasına yapılan yatırımlar sonrası bu bölgelerde su baskınlarının önlendiğini öne sürdü.

İzmir’de yollar yine göle döndü: Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı da su bastı! Vatandaş çileden çıktı!

Bu açıklamanın üzerinden 24 saat bile geçmeden dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış İzmir'de yine bildik manzaraların oluşmasına neden oldu. Kent Merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı, yağan yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Çok sayıda işyerini su basarken milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi. Yağışın etkisi sadece Kemeraltı ile sınırlı kalmadı.

İzmir’de yollar yine göle döndü: Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı da su bastı! Vatandaş çileden çıktı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış kent içinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.