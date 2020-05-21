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Tunç Soyer'den cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin açıklama:

"En fazla birlik, beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:02:23 -
Tunç Soyer'den cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin açıklama:

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, müftülüğün ses sistemine girilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına tepki gösterdi.

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, mübarek ramazan ayının sonunda milletçe bayrama hazırlanırken dün bazı camilerin minarelerinden şarkı çalınmasının tüm İzmirlileri üzdüğünü belirtti.

Halkın birlik ve dirliğinin bozulmaya çalışıldığını ifade eden Soyer, şunları kaydetti:

"En fazla birlik, beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Bu oyuna gelmeyelim. Bu eylemi gerçekleştirenleri devletin yetkilileri ve emniyet güçlerinin en kısa sürede yakalayarak yüce Türk adaleti önüne çıkaracağına inanıyor, İzmirliler adına bekliyoruz. Asla kabul etmeyeceğimiz bu provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyor, güzel İzmir'in adını bu olayla yan yana getirip politika malzemesi yapanları da kınıyorum."

Dün, İzmir Müftülüğünün ses sistemi sabote edilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmıştı. Konuya ilişkin İzmir Müftülüğü, inceleme başlatmış ve suç duyurusunda bulunulmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerle, destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında resen soruşturma başlatmıştı.


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