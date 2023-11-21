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Gündem Tunç Soyer Abdulhamid Han'a hakaretini böyle savundu: Sözlerim Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır!
Gündem

Tunç Soyer Abdulhamid Han'a hakaretini böyle savundu: Sözlerim Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 23:58:00 -
Tunç Soyer Abdulhamid Han'a hakaretini böyle savundu: Sözlerim Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Soyer, soruşturma konusu olan konuşmasında, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmasında Abdulhamid Han'a hakaret etmişti.

CHP'li Soyer, "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular" ifadelerini kullanmıştı.

Tunç Soyer hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından "Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soyer, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Tunç Soyer sözlerinin suç olmadığını Mustafa Kemal'i öne sürerek savundu:

CHP'li Soyer şu ifadeleri kullandı:
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"İçişleri Bakanlığı’nın 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim. Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır.

Maksadım çok açıktır: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüz yıllık değerlerini ve devrimlerini savunmak, tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak. Her sözümün arkasındayım. Buyurun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"

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