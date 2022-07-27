Tunç: AK Parti’nin hizmetlerine Kılıçdaroğlu yetişemez

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Kılıçdaroğlu’nun, “Bizler iktidara gelinceye kadar, araba alımını öteleyin. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız” şeklindeki ifadeleri iktidar kanadında tepkilere neden oldu.

“3 kişiden birinin arabası oldu!”

Yeni Akit aracılığıyla CHP liderine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Araba mı dediniz Sayın Kılıçdaroğlu? Ülkemizde 10 kişiden sadece 1’inin arabası varken AK Parti sayesinde 3 kişiden 1’inin arabası oldu. 2002; Nüfus: 63 milyon, Araç: 8 milyon, Bin kişi başına araç: 120, 2022 yılında ise Nüfus: 84 milyon, Araç: 26.5 milyon, Bin kişi başına araç: 315” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “AK Parti’nin hizmet ve icraat siyasetine Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetişebilmesi mümkün değil. 20 yıllık iktidarımızda milletimizin çözülemeyen çözümsüz hale gelmiş binlerce sorununu çözdük, süreç içerisinde ortaya çıkan sorunları da çözmeye devam ediyoruz. Önceden açıklamış olmamıza rağmen veya çözüm hazırlığı devam ederken, çalışma tamamlanmak üzereyken sonucu açıklamadan önce Sayın Kılıçdaroğlu’nun ön alarak biz dedik de yaptılar söylemenin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Milletimiz onların sadece ve sadece konuştuğunu hatta engel olduğunu, AK Parti’nin ise problemleri birer birer çözdüğünü eser ürettiğini gayet iyi biliyor” ifadelerini kullandı.