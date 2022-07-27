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Gündem Tunç: AK Parti’nin hizmetlerine Kılıçdaroğlu yetişemez
Gündem

Tunç: AK Parti’nin hizmetlerine Kılıçdaroğlu yetişemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vaatlerine bir yenisini daha ekledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 09:47:00 -
Tunç: AK Parti’nin hizmetlerine Kılıçdaroğlu yetişemez

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Kılıçdaroğlu’nun, “Bizler iktidara gelinceye kadar, araba alımını öteleyin. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız” şeklindeki ifadeleri iktidar kanadında tepkilere neden oldu.

“3 kişiden birinin arabası oldu!”

Yeni Akit aracılığıyla CHP liderine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Araba mı dediniz Sayın Kılıçdaroğlu? Ülkemizde 10 kişiden sadece 1’inin arabası varken AK Parti sayesinde 3 kişiden 1’inin arabası oldu. 2002; Nüfus: 63 milyon, Araç: 8 milyon, Bin kişi başına araç: 120, 2022 yılında ise Nüfus: 84 milyon, Araç: 26.5 milyon, Bin kişi başına araç: 315” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “AK Parti’nin hizmet ve icraat siyasetine Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetişebilmesi mümkün değil. 20 yıllık iktidarımızda milletimizin çözülemeyen çözümsüz hale gelmiş binlerce sorununu çözdük, süreç içerisinde ortaya çıkan sorunları da çözmeye devam ediyoruz. Önceden açıklamış olmamıza rağmen veya çözüm hazırlığı devam ederken, çalışma tamamlanmak üzereyken sonucu açıklamadan önce Sayın Kılıçdaroğlu’nun ön alarak biz dedik de yaptılar söylemenin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Milletimiz onların sadece ve sadece konuştuğunu hatta engel olduğunu, AK Parti’nin ise problemleri birer birer çözdüğünü eser ürettiğini gayet iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ADİL

YET,ŞMEYİ BOŞVER CHP BU HİZMETLERİ AKLINA BİLE4 GETİREMEZ

celil yağmuroğlu

Bakın Türk siyasetçı bu bunlar Türkiyeyi idare edenler, yahu kardeşim senelerdir hala siyaset öğrenemedinizmi,, söylediklerine bakın,, SİZ KILIÇTAR OĞLUNA DEĞİL EY CHP GELİN BİZLER SARAYI HÜKMETİ SİZLERE DEVREDİYORUZ GELİN SİZ İDARE EDİN,,DEYİN BÜTÜN CHPLİLER KAÇMAK İÇİN DELİK ARARLAR,,, BUNLAR AK PARTİNİN YAPTIĞINI BÜTÜN PARTİLER TOPLANSA ,, KAZANSALAR BİLE KAÇARLAR ÇÜNKÜ ADAMLARI YOK PASLANMIŞLAR,,, BUNLAR TÜRKİYEYİ İDARE ETMEK İÇİN GELMİYORLAR,,,,,,BUNLAR EMPERYALİSTLERİN VERDİKLERİ EMİRLERİ YERİNE GETİRMEK KAOS YARATMA,,,TÜRKİYEYİ GERİ ATMAK ÇAMUR ATMAK İÇİN SİYASET YAPARLAR,,,,SİZLER SAF ACEMİ İNSANLARSINIZ,,, BUNALE İTTİHATÇILARIN TORUNLARI 1000 SENE DAHA VARLAR,,,ANLADIMI BAŞKAN VEKİL,,,
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