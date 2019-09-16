0553 313 94 23

Tunahan Hazretleri rahmetle anılıyor

Müslümanlara vebalı muamelesi yapılan, “Allah” diyenin idama gönderildiği CHP diktatörlüğü döneminde verdiği İslami mücadeleyle gönüllerde yer edinen Tunahan Hazretleri vefatının 60. yıldönümünde rahmetle anılıyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:44
Tunahan Hazretleri rahmetle anılıyor

 Haber Merkezi 

16 Eylül 1959 yılında Hakk’a yürüyen Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri vefatının 60. yıldönümünde rahmetle anılıyor. Müslümanlara vebalı muamelesi yapılan, “Allah” diyenin idama gönderildiği CHP diktatörlüğü döneminde verdiği İslami mücadeleyle gönüllerde yer edinen Tunahan Hazretleri’nin kabri Üsküdar’da bulunan Karacahmet Mezarlığı’nda bulunuyor.

Keskin zekasını islâm yoluna adadı

Münevver, vaiz ve ilim adamıSüleyman Hilmi Tunahan, 1888’de Silistre’de doğdu. Tunahan, Süleymaniye Camii medreselerinden Medresetü’l-Mütehassisîn’in tefsir ve hadis kısmına devam etti. Son derece parlak bir zekâya sahip olan Tunahan, 1919 senesinde birincilikle mezun olarak aynı sene Medresetü’l-Kuzati’ye başlayıp hukuk eğitimini de dereceyle bitirdi. Uzun müddet İstanbul’un önemli camilerinde halka vaaz ederek insanlara İslâmiyet’in emir ve yasaklarını anlatan Tunahan, 16 Eylül 1959’da Kısıklı’daki evinde vefat etti.

Tek parti diktasına karşı tek kişilik ordu

Ömrü zorluklarla geçen Tunahan, 1939 yılında ilim ve irşad vazifesini çekemeyenler tarafından ihbar edilerek CHP’nin tek parti diktatörlüğü vetiresinde ilk defa tutuklandı. Yapılan tüm baskılara ve takibatlara rağmen, ilim öğretmeye devam etti. Vaizlik maaşını talebelere vererek yüzlerce kişiyi okutup, ilim adamı olarak yetişmesini sağladı. 1944 yılında CHP iktidarında ikinci defa tutuklanarak Birinci Şube tabutluklarında, bu defa 8 günlük bir işkenceye tâbi tutuldu. Vaizlik belgesi, o günkü İnönü hükümeti tarafından, 1946 yılında resmen elinden alındı. 1949 yılında Kur’ân kurslarının açılmasına sınırlı da olsa müsaade eden kanun yürürlüğe girince, Süleyman Efendi’nin ilim öğretme faaliyeti bir nebze rahatladı. Günümüzde ise milyonlarca talebesi Kur’an ve iman yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:44
  1. İstanbul
  2. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri
  3. Müslümanlar
  4. CHP diktatörlüğü
  5. İslami mücadele
  6. Tunahan Hazretleri
  7. Karacahmet Mezarlığı
  8. Süleyman Hilmi Tunahan
  9. Silistre
  10. Süleymaniye Camii
  11. Medresetü’l-Mütehassisîn
  12. Medresetü’l-Kuzati
  13. CHP
  14. Süleyman Efendi
  15. Kur’ân kursları
  16. Kur’an ve iman

YORUM YAZ

  • mizanmizan15 dk önce
    Allah rahmet etsin, şefaatine mazhar etsin bizi de.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı
  1. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
  2. ATB’den zeytinyağı operatörlük eğitimi
  3. Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması..
  4. Bitlis’te uyuşturucu operasyonu
  5. (Özel) ’Bipolar bozukluk’ hastası..
  6. Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2..
  7. Ümraniye Dudullu’da bir kamyon, özel..
  8. Beynindeki tümörden Anka’da kurtuldu
  9. Adana'da 13 yıllık faili meçhul..
  10. Perakende satış hacmi azaldı
  11. Bodrum'da makilik alandaki yangın
  12. Ciro endeksinde artış
  13. Gökyüzü paraşütlerle renklendi
  14. Toplam ciro yüzde 12,6 arttı
  15. Süleyman Hilmi Tunahan rahmet ve..
  16. Trump: “Ruhani ile ‘şartsız’..
  17. Bu fotoğraftakilerin hepsi aynı..
  18. Çanakkale’de silah kaçakçılığı
  19. Perakende satış hacmi Temmuz’da yüzde..
  20. (Özel) Telefonla konuşmak için yüksek..
Para para para…
Para para para…
Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

Günün Karikatürü

15 Eylül 2019
CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!