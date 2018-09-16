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Tunahan Hazretleri rahmetle anılıyor

Kur’an-ı Kerim’in unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde Allah’ın kelamını mümin gönüllere nakşeden Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri vefatının 59. yılında rahmet ve dualarla anılıyor.

16 Eylül 2018 Pazar 12:43
Tunahan Hazretleri rahmetle anılıyor

HABER MERKEZİ

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde Allah’ın kelamını mümin gönüllere nakşeden Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri vefatının 59. yılında rahmet ve dualarla anılıyor. Tunahan, ömrünün her anını İslam’a adadı. Hak bildiği yolda yılmadan yürüyen Tunahan Hazretleri bu uğurda birçok mücadeleye de göğüs gerdi. Müslümanların adeta yok sayıldığı bir dönemde hakkı haykıran Tunahan Hazretleri, Ümmet-i Muhammed’in gönlünde mümtaz bir yer edindi. Kaleme aldığı eserler ve vermiş olduğu vaazlarla günümüzde bile inananların yolunu aydınlatan hatırlanan Tunahan hazretleri Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda meftun bulunuyor.

KUR’AN’A ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Süleyman Hilmi Tunahan, 1888’de Silistre’de doğdu. Tunahan, Süleymaniye Camii medreselerinden Medresetü’l-Mütehassisîn’in tefsir ve hadis kısmına devam etti. Son derece parlak bir zekâya sahip olan Tunahan, 1919 senesinde birincilikle mezun olarak aynı sene Medresetü’l-Kuzati’ye başlayıp hukuk eğitimini de dereceyle bitirdi. Uzun müddet İstanbul’un önemli camilerinde halka vaaz ederek insanlara İslâmiyet’in emir ve yasaklarını anlatan Tunahan, 16 Eylül 1959’da Kısıklı’daki evinde vefat etti.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 12:43
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