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Tuna: "Yatırımcının önünü açacağız"

Cumhur İttifakının Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HamitTuna, kentin aslında hizmet noktasındaki en özellikli ve en önemli durumunun planolduğuna dikkat çekerek, "Plandır bu kenti büyüten ya da stabil hale getiren.

19 Şubat 2019 Salı 11:54
Tuna: "Yatırımcının önünü açacağız"

Cumhur İttifakının Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HamitTuna, kentin aslında hizmet noktasındaki en özellikli ve en önemli durumunun planolduğuna dikkat çekerek, "Plandır bu kenti büyüten ya da stabil hale getiren. Planı doğruşekillendireceksiniz ki, kent doğru şekillensin. Biz de öncelikle kentimizi hangi yöndegeliştireceğimize karar verdik, bu yönde projelerimizi hazırladık" dedi.


Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) üyeleriyle bir araya gelen Tuna, bugünekadar ’ben yaptım olduğu’ mantığı ile değil, birlikte yapma, ortak uzlaşı ve ortak akıllakenti yönetme kültürünü en üste çıkarmaya gayret ettiklerini belirterek, "Çalışma yolharitamızı sağlık, eğitim ve gençlik olarak belirledik ve bunun üzerine yoğun çalıştık.Toroslar’ı sağlığın merkezi yaptık. Arsa vererek ya da kamulaştırarak devlet kurumlarınıntamamını getirdik. Tüm olumsuzlukların eğitimle düzeleceğinin bilinciyle milli eğitime 25okul yeri vererek, Türkiye’de en çok okul yeri veren belediye olduk. Bu kenti biliyoruz.Bundan sonra da Allah’ın bütün güzelliklerini içinde barındıran Mersin’in genelinde sağlık,eğitim ve gençlik alanındaki çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz" diye konuştu. Kentin aslında hizmet noktasındaki en özellikli ve en önemli durumunun plan olduğunadikkat çeken Tuna, "Plandır bu kenti büyüten ya da stabil hale getiren. Planı doğruşekillendireceksiniz ki, kent doğru şekillensin. Biz de öncelikle kentimizi hangi yöndegeliştireceğimize karar verdik, bu yönde projelerimizi hazırladık. Tarım, sanayi, lojistik,turizm, spor, kültür ve sanat alanında da kentimizi daha da büyüteceğiz. Biz, bu kenteyatırım yapmak isteyen her insanımızın önünü açacağız ve plan anlamındabekletmeyeceğiz. Bizim uzlaşmacı yanımız var. Burnu havalarda olan bir insan değiliz.Yeter ki kentimiz kazansın. Bağlantılarımızı kurarak, kentimize yatırım yapmak isteyenherkesin yanında olacağız. Küreselleşen dünyanın değişen düzenine ayak uyduran vegelişmeleri takip eden yanımızla hedeflere koşuyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizden deasla taviz vermiyoruz. Cumhur İttifakının özü de budur. Vatan, millet, bayrak ve milletindeğerleri, tarih şuuru ve milli kültürüdür. Bu değerlerimizden ödün vermeyen yanımızla dagelişmeye açığız. Gelişmeye açık olan ve her sektörden insanlarımızın olduğu böyleyapılarla da kentimizi birlikte, ortak akılda yöneteceğiz. Kentimizin tıkanan sorunlarınıbirlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.


"Silifke’deki kötü kokuyu ortadan kaldıracağız"


Silifke ilçesinde esnaf vevatandaşlarla buluşarak seçim ofisinin açılışına da katılanTuna, turizmin gözbebeği olan Taşucu’nda lağım kokularını hissetmek ve o havayısolumanın bu şirin yerleşim yerine yakışmadığını belirterek, "İnşallah sizlerindestekleriyle 31 Mart’tan sonra alt yapı meselesini burada halledeceğiz. Bunda kimseninendişesi olmasın. Arıtımla ilgili de bir eksiği var bu bölgenin. Atakent arıtımı yetmiyorSilifke bölgesinde. Bu sorunu tamamen çözeceğiz. Çiftçilerimiz için kooperatif sisteminibu kente getireceğiz. Çevre anlamında da yeşil alan ve parklarımız her yerde olacak. BizToroslar’da 106 bin metrekare olarak aldığımız yeşil alan miktarını bugün bir milyon 350bin metrekareye ulaştırdık. Büyükşehir ölçeğinde bu değerleri daha da yukarıtaşıyacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:54
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