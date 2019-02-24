Tuna: "Beyaz propagandamız ve projelerimizle meydanlardayız"

Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, siyasetin, kader ve kısmet meselesi olduğunu belirterek, "Nasip olursa kimse bunu engelleyemez. Hizmet yolunda niyetimiz halis. Yiğit yüreğimizle sahalardayız” dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi. Gülnarlı hemşehrilerine yoğun ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür eden Tuna, “Allah’a şükürler olsun ki, Mersin genelinde yüzü bize dönük olan müthiş bir kitlemiz var. Hamit Tuna’yıherkes tanıyor. Gönlünün ve yüreğinin bu şehir için attığını da herkes biliyor. Fitne, fesat işlerle uğraşmayan düz bir başkan olduğumuzu da biliyorlar. Hep birlikte önümüzdeki kalan süreçte 31 Mart’a kadar gündüz oturmayacağız, gece uyumayacağız ölesiye bitesiye çalışacağız. Çünkü Ortadoğu’ya açılan bir liman kenti olan Mersin üzerinde hesap yapan çok yapılar var. Bu millet buhesapları bozacak inşallah. Bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız başta büyükşehir olmak üzere 13 ilçemizi açık ara alacağız” diye konuştu.

Cumhur İttifakı MHP Gülnar Belediye Başkan adayı Alpaslan Ünüvar ile birlikte bölge ve pazar esnafını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tuna, Gülnar’da Merkez Camii karşısında hazırladıkları seçim ofisinin açılışını da teşkilatlar ve hemşehrilerinin yoğun katılımı vecoşkusuyla gerçekleştirdi.

Burada projelerini paylaşarak hemşehrilerine hitap eden Tuna, “Seçim sathımahallinde üç türlü propaganda vardır. Kara, beyaz ve gri. Kara propagandakarşındaki rakiple uğraşan, gri biraz rakip biraz kendini ifade eden, beyazpropaganda da tamamen kendini ifade edendir. İşte biz yıllardır siyasetimizdekendimizi ve yapacaklarımızı anlattık. Millet, tabi ki söyleyene ve nesöylediğine bakıyor. Güven veriyor mu vermiyor mu? Allah’a şükürler olsun kiHamit Tuna ne söylediyse hepsini yerine getirmiştir” ifadelerini kullandı.

"Hamit Tuna delikanlı adamdır, şahıslarla uğraşmaz. İddianızı ispat edin"

Tuna, belediyeciliğin ilgi, bilgi ve takip olduğunu ifade ederek, şöyle devametti; "İşinizle ilgili olacaksınız, konularla bilgili olacaksınız ve işinizi takipedeceksiniz. Bunu doğru yapmazsanız maazallah aday bile olamazsınız. Takipçok önemli. Birileri aday olamıyor suçu Hamit Tuna’ya atıyor. Bu iş 1 Ocaktarihi itibariyle seçim takviminde belli. Biz bir gün önce adaylık başvurumuzu

yaptık ve evrakımızı aldık. CHP’nin adayı da üç gün önce başvurusunuyapmış. Siz niye bekliyorsunuz saat 17.00’ye kadar. Hiç mi kurumsalkimliğiniz yok. Bir de tutmuşlar Hamit Tuna hakkında suç duyusundabuluyorlar. Hamit Tuna delikanlı adamdır. Onunla, bununla, şahısla uğraşmaz.Hamit Tuna, yüreğini ve bedenini Mersin’e adamış bir yiğit evladıdır. Öyleeften, püften işlerle kişilerle uğraşmaz. Herkes kendi yoluna. Yukarıda Allahşahit. Ben demişim ki, aday olamaz. Ben şunu söyledim parti değiştirmedenönce. Benim adaylığımdan sonra dedim ki, Burhanettin Kocamaz’ınevlatlarına sözü var. ‘Vasiyetim o dur ki ben öldükten sonra üç hilalli bayraklagömüleceğim.’ Ben başka siyasi partide siyaset yapmayacağım dediği için onaistinaden parti değiştirmezken önceki pozisyonda söylediğim cümle, ’aslabaşka siyasi partide siyaset yapmaz’ dedim. Parti genel merkezi diyor ki, ’Cumhur İttifakının adayıyla ilgili suç duyusunda bulunduk.’ İspat edin. Böyleküçük şeylerle uğraşmayın. Yazıktır, günahtır. Ispanaktan yağ çıkmaz, bir deburadan size oy çıkmaz.”

"Hırsımız aklımızın önüne hiçbir zaman geçmedi ve geçmeyecek"

Tuna, Yenişehir ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaptığı açıklamadaise hırsının, aklının önüne hiçbir zaman geçmedi ve geçmeyeceğinivurgulayarak, "Siyasetimiz düz, projelerimiz düz. 15 yıllık belediyecilikhayatımızda 23 teftiş geçiren ve soruşturması olmayan, kolay hesapverebilen, meclisteki tüm kararların yüzde 99’nun oy birliğiyle geçen birbelediye başkanıyım. Çünkü biz bu kenti ortak akılla yönetiyoruz” şeklindekonuştu.

3 dönemdir Toroslar’da hayata geçirdikleri ve Mersin için hazırladıklarıprojelerin kalıcı ve gelecekte şehre değer katacak projeler olduğuna dikkatçeken Tuna, “İnşallah büyükşehir belediyesinin büyük bütçesi ile kentimizindinamikleriyle bir arada olacağız, rantabl olan her projeyi tartışıp, akılsüzgecinden geçirerek en doğrusunu yapacağız” dedi.