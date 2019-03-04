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Tuna: "Anamur’da tarım ve turizm kazanacak"

Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye BaşkanAdayı Hamit Tuna, Anamur’un sorunlarını bildiklerini, tarım ve turizmi ön planaçıkaracakları projeler hazırladıklarını belirterek, "Turizm’de özellikle Antalya’nınyapmadığı turizm çeşitlerini değerlendireceğiz.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:49
Tuna: "Anamur’da tarım ve turizm kazanacak"

Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye BaşkanAdayı Hamit Tuna, Anamur’un sorunlarını bildiklerini, tarım ve turizmi ön planaçıkaracakları projeler hazırladıklarını belirterek, "Turizm’de özellikle Antalya’nınyapmadığı turizm çeşitlerini değerlendireceğiz. Anamur’da hem tarım hem turizmkazanacak" dedi.


Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Anamur ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Ören ve Çarıklar mahallesinde hazırladıkları seçim ofislerinin açılışlarını dagerçekleştiren Tuna, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Konuşmasında, ’At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır’ atasözünü hatırlatan Tuna,"Biz bıraktıklarımızla Toroslar’dan ayrılıyoruz. İnanın insanlar üzülüyor. Üç dönemdirher siyasi partiden artarak destek almak suretiyle bizi açık ara belediye başkanıyaptılar. Biz de Toroslar’da yapacaklarımızı yaptık. Daha büyük, daha vizyon dahamega projelerimizi inşallah büyükşehir genelinde hayata geçireceğiz. Yükümüz ağırtabi ki ama herkes tarafından bu yük tutulduğu takdirde yükümüz çok hafif. İki siyasipartinin Cumhur İttifakı adayı olarak 13 ilçe ve büyükşehirde yolumuza devamediyoruz. Teşkilatlarımızda bir ve beraber oldular. Yürekler toplu atıyor. Hedef tekolduğu için bu yüreklerin toplu atması ve bu inanmışlık bizleri zafere taşıyacaktır.Birleştik ve güçlendik. Üreterek zenginleşeceğiz ve büyüyeceğiz inşallah” diyekonuştu.


Anamur’un sorunlarını bildiklerini, tarım ve turizmi ön plana çıkaracakları projelerhazırladıklarının bilgisini Tuna, “Projecilikte mütevazi değiliz. Bu kenti seviyoruz. Bukentte yaşayan insanlarımızı seviyoruz. İnşallah bu kentte sosyal barışı tesisedeceğiz. Yaptıklarımız, iş bitirmemiz Toroslar. Anamur’un da sorunlarını biliyoruz vebu yönde projelerimizi hazırladık. Anamur’un dere ıslahı, Ören’den Bozdağ’ına kadarolan sahil düzenlemesi hepsini yapacağız. Bisiklet ve yürüme yolları, çay bahçelerive parklarla taçlandıracağız. Alternatif ürün motifleri ile çiftçimizin önünü açacağız.Turizm’de özellikle Antalya’nın yapmadığı turizm çeşitlerini değerlendireceğiz.Anamur’da hem tarım hem turizm kazanacak” ifadelerini kullandı.


Hemşehrilerine sıcak ilgileri ve desteklerinden ötürü teşekkür eden Tuna, “İlçebelediyesi sol kolun gücü kadardır. Sol kolda Hidayet Kılınç’ı, güçlü kol sağ koldabüyükşehirde şahsım Hamit Tuna’ya yetki verin, hizmetin en güzelini sizlere sunalım”şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:49
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