Tuna 1 ve Kıyıköy’de doğalgaz yatakları bulundu

Buğra Kardan

Türkiye’nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de yürüttüğü enerji arama tarama faaliyetleri olumlu netice veriyor. Peş peşe sismik arama gemisi Fatih tarafından yeni bir doğalgaz rezervinin bulunduğu duyumları geliyor.

Merak söz konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir müjde daha vereceğiz. Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak” ifadelerini kullanması da kamuoyunda “Gemilerimizin enerji arama çalışmaları başarıyla devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki doğalgaz yatağı keşfedildi” şeklinde yorumlanıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerince Trakya açıklarında, Tuna 1 ve Kıyıköy’de doğalgaz rezervine rastlandığı belirtiliyor. Ayrıca “Rezerv sevindirici boyutta” deniliyor.

İlk meyveler toplanıyor

Enerji analistleri, Türkiye’nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de attığı kararlı adımların ilk meyvelerini topladığına işaret ediyorlar. Aynı analistler, “Fatih tarafından saptanan doğalgaz, kuvvetle muhtemel iç tüketimin bir bölümünü karşılayacak ve ithalat faturamızı hafifletecektir” öngörüsünü paylaşıyorlar.

Süratle yol alınabilir

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ise Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede art arda Trakya açıklarında doğalgaz bulunduğu haberlerinin geldiğine dikkati çekti. Kumbaroğlu, “Olan bitenleri biz de yakından takip ediyoruz. Tabii haberlerde adı zikredilen Kıyıköy enteresan bir bölge. Rus doğalgazı bu bölgeden geçiyor. Burada alım terminali de inşa edilmiş durumda. Dolayısıyla Kıyıköy’de süratle yol almak mümkün” dedi.

Doğu Karadeniz’de de sismik araştırmaların yapıldığını dile getiren Kumbaroğlu, “Burada ise Mavi Akım’ın alım terminalinden yararlanarak aşama kat edilebilir” şeklinde konuştu.

Beklenti büyük

Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmalarını odağa aldığını anlatan Kumbaroğlu, “Çok önemli adımlar atıldı, atılıyor da. Malum, seneler evvel Akçakoca’da ufak bir keşif yapılmıştı. Şu anda bu keşfin ötesine geçilmiş olabilir” diye konuştu.

Ayrıca Doğu Akdeniz’de de gerilimin devam ettiğini vurgulayan Kumbaroğlu, şunları söyledi: “Bu bölgede kıta sahanlığımız geniş. Kuşkusuz, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle ihtilaflı olduğumuz alanlar da var. Bu alanlarda enerji kaynağı bulunduğu takdirde sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalınır. Burada yapılması gereken bellidir. Türkiye, bir an evvel arama tarama çalışmaları yürüttüğü alanı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmelidir. İlk etapta kıyıdaş ülkelerle mutabakata varmalıdır. Bu anlamda Libya’yla yapılan anlaşma çok ama çok önemlidir. Diğer ülkelerle de görüşülmeli, bir yerde buluşulmalıdır.”