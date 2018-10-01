Tümer Metin'den çarpıcı yorum: Çok eleştirdik, Aykut hoca hakkını helal etsin

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olurken Tümer Metin yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendirdi.

"Aykut Hoca hakkını helal etsin"

"Çok sıkça eleştirdik Aykut Kocaman'ı. Aykut Hoca hakkını helal etsin, ben öyle söyleyeyim. Çünkü, eleştirdiğimiz anlarda erozyona uğramış Fenerbahçe kadrosunu olabilecek en iyi şekilde oynatıyormuş."

"Yurt içi sınırlarında Fenerbahçe favori yazılır"

"Geçmişte çok önemli hocalarla çalışma imkanı yakaladım. Fenerbahçe'nin ismi çok büyük. Gönül verenler, müzesi kalabalık. Bu tip camialarda beklenti hep yüksek olur. Yurt içi sınırlarında Fenerbahçe favori yazılır. Maziye, müzene, şampiyonluklara bakarak favori olmak artıdır ama bugünkü kadro bize onu söylemiyor"