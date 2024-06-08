Tümamiral Cihat Yaycı'dan Aziz Yıldırım'a tam destek!

Pazar günü gerçekleşecek olan Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesinde Mavi Vatan Doktrinin Yazarı, Mavi Vatan Haritasının Çizeri, FETÖMETRE'nin oluşturucusu müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Cihat Yaycı, "FETÖ ile mücadelenin efsane ismi, Atatürkçü, Vatanperver Çok Kıymetli Başkanım Sayın Aziz Yıldırım’ı ziyaret etmekten ve Fenerbahçe Başkanlığı yarışında kendilerini desteklemekten büyük onur duyuyorum." dedi.

Pazar günü gerçekleşecek olan Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesinde Mavi Vatan Doktrinin Yazarı, Mavi Vatan Haritasının Çizeri, FETÖMETRE'nin oluşturucusu müstafi Tümamiral Cihat Yaycı bir açıklama gerçekleştirdi. Yaycı, "FETÖ ile mücadelenin efsane ismi, Atatürkçü, Vatanperver Çok Kıymetli Başkanım Sayın Aziz Yıldırım’ı ziyaret etmekten ve Fenerbahçe Başkanlığı yarışında kendilerini desteklemekten büyük onur duyuyorum." dedi.

CİHAT YAYCI: AZİZ YILDIRIM, FETÖ İLE MÜCADELENİN EFSANE İSMİDİR

Amiral Yaycı yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın FETÖ ile mücadelenin efsane ismi olduğunu belirti. Yaycı, "Mavi Vatan Doktrinin Yazarı, Mavi Vatan Haritasının Çizeri, FETÖMETRE’nin oluşturucusu ve Fenerbahçe Kongre üyesi olarak; FETÖ ile mücadelenin efsane ismi, Atatürkçü, Vatanperver Çok Kıymetli Başkanım Sayın Aziz Yıldırım’ı ziyaret etmekten ve Fenerbahçe Başkanlığı yarışında kendilerini desteklemekten büyük onur duyuyorum. Kendilerine seçimlerde başarılar diliyorum. Seçimlerin Fenerbahçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.