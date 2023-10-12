Tüm yöneticiler için yeni siber güvenlik eğitimi

Siber güvenlik eğitimi, risk yönetimi, krizlere müdahale ve güvenlik olayları sırasında etkili ve bilinçli kararlar vermek isteyen liderleri desteklemeye yardımcı oluyor.

BT güvenlik ekipleri ve şirket yönetim kurulları arasındaki iş birliği hiç bu kadar önemli ve iş için bu kadar faydalı olmamıştı. Yöneticilerin yüzde 60'ından fazlası kurumlarında BT güvenliği konusundaki iletişimsizliğin en az bir siber güvenlik olayına yol açtığını kabul ediyor.

Her iki BT çalışanından biri, BT harici yöneticilerle tartışılması en zor konulardan birinin BT güvenlik bütçesinin artırılması olduğunu söylerken, Kaspersky'nin yeni eğitim programı bu zihniyeti değiştirmeyi amaçlıyor.

Eğitim, BT güvenlik farkındalığının iş liderlerinin sorumluluğu olduğunun altını çizecek ve iş liderlerine BT çalışanlarıyla nasıl aynı fikirde olabileceklerini öğretecek.

Kurum içinde daha güçlü bir güvenlik kültürü oluşturulmasını teşvik eden yeni eğitim programı, katılımcıların modern siber güvenlik tehdit ortamı hakkında farkındalıklarını artırmayı ve siber güvenlik becerilerinin doğru kullanımını özendirmeyi amaçlıyor.

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Siber saldırılar en iyi ihtimalle sistemler üzerinde ufak rahatsızlıklara neden oluyor. Yöneticiler için Siber Güvenlik Online Eğitimi, Kaspersky'nin üst düzey yöneticileri ve önde gelen siber güvenlik uzmanları tarafından oluşturuldu.

Eğitim, Kasperksy Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, Kaspersky OS İş Birimi Başkanı Andrey Suvorov, Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Direktörü Igor Kuznetsov, Dijital Ayak İzi İstihbaratı Başkanı Yuliya Novikova ve Global Satışlar Kurumsal Satışlar Başkanı Lavinia Rossi'nin de aralarında bulunduğu isimleri bir araya getirdi.

Eğitim, yöneticilerin işletmelerinin siber güvenliği için ihtiyaç duydukları bilgi, pratik yönergeler ve kontrol listelerine odaklanan testlerle mikro öğrenme formatında sunuluyor.

Siber güvenlik sadece CISO'ların ve BT'nin değil, aynı zamanda teknik olmayan liderliğin de aktif katılımını gerektiriyor. Böylece kurum genelinde siber güvenlik kültürü oluşturma konusunda ortak bir kararlılık ortaya koymanın yanı sıra kurs katılımcıları günlük olarak kullanılabilecekleri ve bir kurum genelinde dağıtılabilecek materyallere erişimden de yararlanabiliyor.

Yeni bilgileri pekiştirmek üzere kursta katılımcılara pratik görevler veriliyor ve her konunun sonunda değerlendirme soruları yöneltiliyor. Programı tamamlayan kullanıcılara Kaspersky tarafından sertifika veriliyor.

Kursta her biri 3 ila 6 dakikalık toplam 50 ders yer alıyor. Dersler bulut platformu üzerinden erişim yoluyla veya şirketin öğrenme yönetim sistemine entegre edilmek üzere SCORM olarak sağlanabiliyor.

Kurs, çalışanların siber güvenlik farkındalığını artırmak ve kurumun genel siber güvenliğinde kendi rollerini keşfetmelerini sağlamak için bir dizi ilgi çekici eğitim seçeneği sunan Kaspersky Güvenlik Farkındalığı portföyünün bir parçasını oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky, dijital teknolojilerin iş dünyası üzerinde derin bir etkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beraberinde daha fazla fırsat, maliyet optimizasyonu, küresel ölçeklendirme yeteneği ve daha birçok fayda getiriyor. Bu teknolojilerin güvenliği ve güvenilirliği kuruluşun performansı üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğundan, siber güvenliği denetlemek sorumlu iş liderlerinin temel görevlerinden biri haline geliyor. Bu eğitimle siber güvenliğin temelleri konusunda eğitim vererek ve yöneticilerin işletmelerinin siber suçlulardan bir adım önde olmasını sağlamak için dikkate almaları gereken hususları paylaşarak liderlik pozisyonundaki kişilere yardımcı olmayı amaçlıyoruz."