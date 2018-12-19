Tüm vatandaşları ilgilendiriyor! 1 Ocak 2019'da başlayacak

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan "Yargıda Hedef Süre" uygulaması kapsamında Türkiye'de ilk kez dava ve soruşturmalara ilişkin belirlenen süreler, taraflara 1 Ocak 2019'dan itibaren bildirilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı, Türkiye'de yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların verimliliğini artırmak, tarafların davaların, soruşturmaların ne zaman sonuçlandırılacağını öngörmelerini sağlamak amacıyla "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttü.

Çalışmalar kapsamında her bir dava ve soruşturma türü için hedef süreler belirlendi. Bu süreler Cumhuriyet başsavcılıklarına, mahkemelere bildirildi. Uygulama çerçevesinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) düzenlemeler yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bakan Gül'ün onayıyla, yeni adli yılla birlikte 3 Eylül 2018'de adliyelerde "Yargıda Hedef Süre" uygulaması başlatıldı. Bugüne kadar geçen sürede hedef sürelerin yargı makamlarına iletilmesi, uygulamanın sorunsuz şekilde hayata geçirilmesi sağlandı. Bakanlık, dava ve soruşturmalara yönelik belirlenen hedef sürelerin 1 Ocak 2019'dan itibaren taraflara bildirilmesi için de gerçekleştirdiği çalışmaları tamamladı.

Belgelerde 'Destek' vurgusu

Hedef süreler, aralarında davalıların, davacıların, şikayetçilerin, suçtan zarar görenlerin, müdafilerin de bulunduğu taraflara soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hazırlanan belgelerle bildirilecek.

Soruşturmaların, davaların sonuçlandırılacağı tarihleri öngören hedef sürelerin yer alacağı belgelerde, "Bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerden meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak, bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ederiz." notu da bulunuyor. Böylece, tarafların yargılama, soruşturma süreçlerine hem katılımları hem de destek vermeleri sağlanacak.