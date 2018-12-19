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Tüm vatandaşları ilgilendiriyor! 1 Ocak 2019'da başlayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün onayıyla, yeni adli yılla birlikte 3 Eylül 2018'de adliyelerde "YargıdaHedef Süre" uygulamasıbaşlatıldı. Bakanlık, dava ve soruşturmalara yönelik belirlenen hedef sürelerin 1 Ocak 2019'dan itibaren taraflara bildirilmesi için de gerçekleştirdiği çalışmaları tamamladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:12
Tüm vatandaşları ilgilendiriyor! 1 Ocak 2019'da başlayacak

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan "Yargıda Hedef Süre" uygulaması kapsamında Türkiye'de ilk kez dava ve soruşturmalara ilişkin belirlenen süreler, taraflara 1 Ocak 2019'dan itibaren  bildirilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla Strateji Geliştirme  Başkanlığı, Türkiye'de yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların  verimliliğini artırmak, tarafların davaların, soruşturmaların ne zaman  sonuçlandırılacağını öngörmelerini sağlamak amacıyla "Yargıda Hedef Süre"  uygulamasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttü.

Çalışmalar kapsamında her bir dava ve soruşturma türü için hedef  süreler belirlendi. Bu süreler Cumhuriyet başsavcılıklarına, mahkemelere  bildirildi. Uygulama çerçevesinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP)  düzenlemeler yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bakan Gül'ün onayıyla, yeni  adli yılla birlikte 3 Eylül 2018'de adliyelerde "Yargıda  Hedef Süre" uygulaması  başlatıldı. Bugüne kadar geçen sürede hedef sürelerin yargı makamlarına  iletilmesi, uygulamanın sorunsuz şekilde hayata geçirilmesi sağlandı. Bakanlık, dava ve soruşturmalara yönelik belirlenen hedef sürelerin 1  Ocak 2019'dan itibaren taraflara bildirilmesi için de gerçekleştirdiği  çalışmaları tamamladı.

Belgelerde 'Destek' vurgusu

Hedef süreler, aralarında davalıların, davacıların, şikayetçilerin,  suçtan zarar görenlerin, müdafilerin de bulunduğu taraflara soruşturma ve  kovuşturma aşamalarında hazırlanan belgelerle bildirilecek.

Soruşturmaların, davaların sonuçlandırılacağı tarihleri öngören hedef  sürelerin yer alacağı belgelerde, "Bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve  avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan  sebeplerden meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı  da göz önünde bulundurularak, bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ederiz."  notu da bulunuyor. Böylece, tarafların yargılama, soruşturma süreçlerine hem katılımları  hem de destek vermeleri sağlanacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:12
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Yargıda Hedef Süre uygulaması

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