Tüm varyantlarda etkili koronavirüs ilacı geliyor

2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve buradan tüm dünyaya yayılarak 5,6 milyon kişinin ölümüne yol açan koronavirüs, yeni varyantlarla tehlike saçmaya devam ederken Amerika’dan müjdeli haber geldi! ABD’de yaşayan Türk İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüse karşı geliştirilen yeni ilacın detaylarını açıkladı.

Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştıkları yeni tip Koronavirüs Ilaç çalışmasının detaylarını anlattı.

Çalışmaya dair ilk makalenin ön basımının da yayınlandığını belirten Prof. Dr. Unutmaz, "Bu çalışmaya aslında 1,5 yıl önce başladık. Konsept olarak bayağı zamanımızı aldı. Farklı bir yöntem geliştirmek istedik çünkü. Şu anda var olan olan ilaçlar iki gruba ayrılıyor. Bir tanesi sentetik antikorlar ya da akıllı size füzeler dediğimiz monoklonal antikorlar. Ama Omicron ile birlikte bunların çoğu etkisiz hale geldi. Sadece bir tanesi şu anda hala etkili. Diğer tip ilaçlar ise antiviraller. Yani hücrenin içine girdikten sonra virüslere etki eden ilaçlar. Bunlardan da iki tane en önemlisi mlnupiravir ve paxlovid, bunlardan virüsün kaçması biraz daha zor. Biz sadece şu anki varyantlar için değil, gelecekte çıkabilecek tüm varyantları karşılayabilen bir savunma mekanizması oluşturmak istedik" dedi. Kaynak webrazzi