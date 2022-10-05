Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladılar! Cemil Kılıç’ın Kılıçdaroğlu iddiası: ‘Hz. Muhammed’in soyundan geliyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı DNA tartışmaları sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cevap vererek ‘gel beraber test yapalım’ diye çağrı da bulunmuştu.

Türk ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç ise kendisine ait sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’nun soy ağacı hakkında hatırlatmada bulundu. Cemil Kılıç ” Bilmeyenler için… Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuklu ve Osmanlı devlet belgelerine göre dinî silsile olarak Hz. Muhammed’in neslinden seyyid ve aynı zamanda soy olarak da Oğuzların Beğdili boyuna mensup Kureşan ocağından bir Türkmen’dir” dedi.

2013 YILINDA RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’nın Yüzüncüyıl semtindeki evinde Hürriyet’i ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Hazreti Muhammed’in kızı Hazreti Fatma’dan olan torunu Hazreti Hüseyin’e dayanan ve ‘Seyyid’ olarak nitelendirilen aile soyunun ayrıntılarını anlatmıştı.

Okan Konuralp’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

SEYYİD SOYU MUSUNUZ?

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in soyundan geliyor mensubu olduğumuz aile. Ancak biz bunu siyasette kullanmıyoruz. ‘Seyyid’ soyuyuz yani. Bu konuda yazılmış çok sayıda makale de var.

Özellikle Gazi Üniversitesi Hacı Bektaşi Veli Enstitüsü’nün yayınlandığı ve mensubu olduğumuz ailenin aşireti, Kureyşan aşiretinin köklerine ilişkin.

Ailenin bir soy kütüğü var. Osmanlı döneminde verilmiş, ailenin büyüğü tarafından saklanır. O kütük kılıfından çıkarılıp okunduğu zaman kurbanlar kesilir, böyle bir geleneği var. Herkes birbirini bilir zaten.

Şu anda o soyağacı Tunceli’de Düzgün ailesinde. Onun ben yıllar önce fotolarını çektim. Daha sonra bu konuda araştırmalar yapan akademisyenlere verdim. Uzun ferman gibi, üst tarafında bir tuğra var.

Nakibü’l-Eşrâflık adında bir kurum var Osmanlı’da; Peygamber soyundan gelenlerin kayıtlarını tutan bir kurum. Herkes böyle bir iddiada bulunmasın diye. 2 örnek düzenleniyor, biri aileye veriliyor, diğeri de Osmanlı’nın arşivine konuluyor.

Bu arşiv belgeleri şu anda İstanbul Müftülüğü’nde. Her yıl bu belgeyi elinde tutanlar götürüp kadılara bunu onaylatıyor, “Peygamber soyundan geliyorlar” diye. Cumhuriyet’le birlikte son veriliyor bu uygulamaya tabii.

Ama bu zaten Tunceli’de herkes tarafından bilinir. Yani Seyyid soyundan geldiğini, mensubu olduğumuz ailenin.