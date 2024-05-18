Tüm Türkiye’yi şok eden iddia: MİT’e de operasyon yapılması amaçlanıyor

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili haberlerin, “hep muhalif ve FETÖ’cü gazetecilere servis edildiği” yönündeki iddiaları doğrulayan bir gelişme daha yaşandı. “Fondaş” t24’ün muhalif yazarı Tolga Şardan, MİT’e de operasyon yapılmasının amaçlandığını ileri sürdü. Şardan, “Sana bu bilgileri kim ya da kimler sızdırıyor” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

“İddianın temelinde, MİT’in bir süre önce yeni tespit ederek Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği FETÖ’nün mahrem imamı Garson kod adlı kişiden elde edilen veriler var.

İddiaya göre, MİT’in gönderdiği veri tabanında -ki daha önce de konu etmiştim- halen Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bazı üst düzey polis müdürlerinin de yer alması ve veri tabanında önceki konumlarının değişmesi huzursuzluk yarattı.

Eğer emniyet içinde darbe girişimde bulunan bir ekip varsa MİT’in ulusal güvenlik çerçevesinde bilgilendirilmesi ve müdahale etmesinin sağlanması gerekirdi.

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İşte bu ortamda, MİT’in yeni verilerinden rahatsız olan bir kısım polis yöneticisinin “aradan bu işin çıkarılması” sağlamak amacıyla MİT’e dolaylı operasyon yapılmasının önünü açtığı iddiası mevcut.

Bu isimler arasında önemli birimlerde görev yapan üst yöneticiler var. Şimdilik isimlerini açıklamak doğru olmayacak. Zira yaşananlardan sonra Emniyet’te yeni bir tasfiye hareketi için düğmeye basılacak.”