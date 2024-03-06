Tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor! Bakan Yardımcısı Yılmaz, sevindirici gelişmeyi Bolu’dan paylaştı: 6 güne kadar iniyor

Kanser Teşhisinde Yapay Zeka Kullanımı

Sağlık sektöründe yapay zekanın rolü giderek artıyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, meme kanseri teşhis sürelerinin azaltılmasında yapay zeka destekli çalışmaların başarıyla uygulandığını duyurdu.

Türkiye’de Binlerce Kişiye Uygulandı

Yılmaz, yaptığı konuşmada, devletin meme kanseri erken teşhis tarama programlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Taramaların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye’de günde binlerce kişinin bu taramalardan geçtiğini aktardı. Ancak, tarama sonuçlarının değerlendirme süresinin uzun olduğunu ve bu sürenin yapay zeka ile önemli ölçüde azaltıldığını vurguladı.

Teşhis Süresi 60 Günden 6 Güne Kadar İniyor

Yılmaz, yapay zekanın kullanımıyla teşhis süresinin 60 günden sadece 6 güne kadar indirildiğini açıkladı. Bu gelişmenin meme kanseri teşhisinde önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca, ileri tetkik aşamasında da yapay zekanın kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

%94 Oranında Doğruluk Sağladı

Yılmaz, yapay zeka kullanılmadan önce taramaların radyologlar tarafından incelendiğini ancak bu sürecin zaman alıcı olduğunu belirtti. Yapay zeka ile birlikte bu sürecin hızlandığını ve yaklaşık %94 oranında doğruluk sağlandığını dile getirdi.

Yapay Zeka Yöntemi Yaygınlaşacak

Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaların sadece meme kanseriyle sınırlı olmadığını, farklı projelerin de geliştirildiğini belirten Yılmaz, sağlık alanında yapay zeka kullanımının önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacağını vurguladı.

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Mobil Tarama Tırı İstedi

Sağlık Bakanlığı’nın yapay zeka sistemleri üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini ve kısa sürede hayata geçirileceğini belirten Yılmaz, Bolu’da yapılan tarama sayılarının arttığını ve şehre mobil tarama tırı kazandırılmasının beklendiğini söyledi.Tır Konusunda Destek Verilecek

Bu önemli gelişmelerin yanı sıra, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, tarama tırı konusunda her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Ziyarette, odanın yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkililer de yer aldı.