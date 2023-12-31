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Yaşam Tüm Türkiye'ye kötü haber duyuruldu: Ev yangını sahasına giren itfaiye, sağlık, polis, doğalgaz ve elektrik firmasının ekipleri hep oradaydı! Saatler sürdü
Yaşam

Tüm Türkiye'ye kötü haber duyuruldu: Ev yangını sahasına giren itfaiye, sağlık, polis, doğalgaz ve elektrik firmasının ekipleri hep oradaydı! Saatler sürdü

Yeniakit Publisher
2023-12-31 01:06:00 - 2023-12-31 01:14:02
Tüm Türkiye'ye kötü haber duyuruldu: Ev yangını sahasına giren itfaiye, sağlık, polis, doğalgaz ve elektrik firmasının ekipleri hep oradaydı! Saatler sürdü

Türkiye'de o kentte ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğalgaz ve elektrik firmasına ait ekipler yönlendirildi. Yangın maalesef çatıyı tamamen sardı! Son dakika olarak duyuruldu!

Zonguldak’ta gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın gece yarısı Birlik Mahallesi Karafatma sokak üzerinde iki katlı bir evin üst katında meydana geldi.

Hayri K.’ya ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kullanılmadığı öğrenilen evde çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğalgaz ve elektrik firmasına ait ekipler yönlendirildi.

Çatıyı tamamen saran alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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